По городу в Судане нанесли авиаудар: 22 человека погибли

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министерство здравоохранения штата Хартум.

"В результате авиаудара в районе Дар-аль-Салам аль-Амрия, к западу от Омдурмана, в субботу на рассвете погибли 22 гражданина и многие другие получили ранения", - говорится в заявлении министерства.

Армия Судана пока не прокомментировала ситуацию. В то же время военизированные силы скорой поддержки (RSF) осудили "систематическую бомбардировку самолетами" граждан в жилых кварталах к западу от Омдурмана в субботу утром.