По городу в Судане нанесли авиаудар: 22 человека погибли
По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля, нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министерство здравоохранения штата Хартум.
"В результате авиаудара в районе Дар-аль-Салам аль-Амрия, к западу от Омдурмана, в субботу на рассвете погибли 22 гражданина и многие другие получили ранения", - говорится в заявлении министерства.
Армия Судана пока не прокомментировала ситуацию. В то же время военизированные силы скорой поддержки (RSF) осудили "систематическую бомбардировку самолетами" граждан в жилых кварталах к западу от Омдурмана в субботу утром.
- 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.
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