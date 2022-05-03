По городу Арциз в Одесской области российские военные нанесли ракетный удар, - мэр

Об этом он написал в Facebook.



"Недобрый вечер от российских животных - ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения во время сигнала воздушной тревоги", - отметил Парпуланский.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что противовоздушная оборона сбила три российских ракеты в Одесской области.