По городу Арциз в Одесской области российские военные нанесли ракетный удар, - мэр
Мэр Арциза Одесской области Сергей Парпуланский сообщил о ракетном ударе по городу
Об этом он написал в Facebook.
"Недобрый вечер от российских животных - ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения во время сигнала воздушной тревоги", - отметил Парпуланский.
- Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что противовоздушная оборона сбила три российских ракеты в Одесской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное