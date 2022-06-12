По городам Европы прошли акции в поддержку Украины
В странах Европы прошли акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и против российской агрессии
Об этом сообщают в посольствах Украины за границей.
В Стокгольме, столице Швеции, спикеры и митингующие призывали о предоставлении Украине оружия и высказывались в поддержку кандидатского заявления Украины в члены ЕС.
В болгарском городе Варна участники акции высказывались в поддержку Украины и осуждали военную агрессию России.
В Германии, Испании и Вене также прошли демонстрации в поддержку украинцев.
- 31 мая лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне.
- 8 июня Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
- 10 июня в Европейской комиссии заявили, что заключение по заявке Украины на членство в ЕС формируют в рекордно короткое время.
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