По Горной общине в Луганской области нанесли авиаудар: погиб по меньшей мере один человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

С пяти утра 27 апреля русские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной общины, применяя "грады" и артиллерию.

Кроме того, был нанесен авиационный удар, следствием которого стали масштабные разрушения. Уже обнаружено тело одного погибшего, поиски других возможных жертв продолжаются. Также в Горном сгорела электроподстанция.