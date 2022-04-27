По Горной общине в Луганской области нанесли авиаудар: погиб по меньшей мере один человек
Сегодня утром российские войска нанесли авиаудар по Горной общине в Луганской области, уже найдено тело одного погибшего
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
С пяти утра 27 апреля русские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной общины, применяя "грады" и артиллерию.
Кроме того, был нанесен авиационный удар, следствием которого стали масштабные разрушения. Уже обнаружено тело одного погибшего, поиски других возможных жертв продолжаются. Также в Горном сгорела электроподстанция.
- 26 апреля кафиры обстреляли почти всю Луганщину. В результате обстрелов погиб человек в Привилле и загорелись жилые дома в Рубежном, Нижнем, Лисичанске и торговая площадка
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