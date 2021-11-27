По факту взрыва в 5-этажке на Николаевщине возбуждено уголовное производство
Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей)
В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события, сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.
Предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, 1 человек, тело которого деблокировали из-под завалов, погиб, поиски двух других возможных заблокированных лиц продолжаются.
По этому факту следственное управление возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".
Все обстоятельства взрыва и их причины устанавливаются.
- Напомним, сегодня, 27 ноября, в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в результате чего разрушены 4 и 5 этажи.
- На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.
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