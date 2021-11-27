По факту взрыва в 5-этажке на Николаевщине возбуждено уголовное производство

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события, сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.



Предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, 1 человек, тело которого деблокировали из-под завалов, погиб, поиски двух других возможных заблокированных лиц продолжаются.



По этому факту следственное управление возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".



Все обстоятельства взрыва и их причины устанавливаются.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в результате чего разрушены 4 и 5 этажи.

На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.