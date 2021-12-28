По факту превышения служебных полномочий: ДБР начало расследование в отношении экс-заместителя главы МВД Гогилашвили

Об этом сообщил глава межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков в Telegram со ссылкой на ответ на депутатское обращение МФО в ГБР.



"По инициативе МФО "Умная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения пересечения блокпоста в Донецкой области", - говорится в ответе от ДБР, копию которого обнародовал Разумков.



Согласно ответу Офиса генерального прокурора, ОГП приобщил обращение МФО "Умная политика" о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.



Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля". После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .

По данным журналистов проекта Bihus.info, семья замминистра МВД Александра Гогилашвили могла пользоваться бронированным автомобилем и охраной Службы безопасности Украины.