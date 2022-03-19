По факту похищения оккупантами журналистки hromadske начали уголовное производство

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.



"По данным следствия, 15 марта 2022 года представители ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора похитили в городе Бердянске журналистку hromadske, которая готовила материалы о военных действиях на Востоке и Юге Украины. В настоящее время ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 18 марта россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину.