По экс-правоохранителям, которые перешли на сторону РФ в Крыму, открыли 68 производств, - ОГП

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Радио Свобода.



"Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) ", - говорится в сообщении.



В июле Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении специального досудебного расследования в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России.



Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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