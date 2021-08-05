По экс-правоохранителям, которые перешли на сторону РФ в Крыму, открыли 68 производств, - ОГП
В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону России в Крыму, открыли 68 производств в рамках статьи о государственной измене
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Радио Свобода.
"Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) ", - говорится в сообщении.
В июле Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении специального досудебного расследования в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
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