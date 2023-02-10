По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой в Польше: говорили о предстоящем саммите НАТО и военной поддержке
После ряда визитов в Европе, по дороге в Украину Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой: лидеры обсудили предстоящий саммит НАТО и военную помощь
Об этом сообщила канцелярия президента Польши.
Как утвердил представитель канцелярии Анджея Дуды, лидеры общались более двух часов:
"Президент Зеленский доложил о своей последней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах. Разговор также касался запланированной дальнейшей дипломатической деятельности президента и формирования повестки дня накануне ближайшего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий здесь очень важен".
В частности, лидеры обсудили ситуацию на фронте и безопасное положение, а также необходимость дальнейших совместных усилий по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Разговор касался и темы санкций.
- Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
- Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию", в которой говорится о военной помощи, санкциях и восстановлении Украины.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
- 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное