Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

Как утвердил представитель канцелярии Анджея Дуды, лидеры общались более двух часов:

"Президент Зеленский доложил о своей последней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах. Разговор также касался запланированной дальнейшей дипломатической деятельности президента и формирования повестки дня накануне ближайшего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий здесь очень важен".

В частности, лидеры обсудили ситуацию на фронте и безопасное положение, а также необходимость дальнейших совместных усилий по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Разговор касался и темы санкций.