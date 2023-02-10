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По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой в Польше: говорили о предстоящем саммите НАТО и военной поддержке

10 февраля, 2023 пятница
10:04
Мир

После ряда визитов в Европе, по дороге в Украину Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой: лидеры обсудили предстоящий саммит НАТО и военную помощь

Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

Как утвердил представитель канцелярии Анджея Дуды, лидеры общались более двух часов:

"Президент Зеленский доложил о своей последней дипломатической деятельности и ряде встреч в Брюсселе и других европейских столицах. Разговор также касался запланированной дальнейшей дипломатической деятельности президента и формирования повестки дня накануне ближайшего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентом Польши и Украины в контексте этих мероприятий здесь очень важен".

В частности, лидеры обсудили ситуацию на фронте и безопасное положение, а также необходимость дальнейших совместных усилий по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Разговор касался и темы санкций.

  • Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
  • Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины.
  • Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию", в которой говорится о военной помощи, санкциях и восстановлении Украины.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
  • 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Общество
Украина
Польша
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
НАТО
поддержка Украины
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