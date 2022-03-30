По Днепру нанесли ракетный удар
Российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по Днепру
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
"Похоже на ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не публикуем. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем. Ждем официального сообщения от Военной Администрации. Больше без комментариев… РоZZия - гори в аду", - написал Борис Филатов.
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