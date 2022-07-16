По Днепру из Каспийского моря российский самолет выпускал ракеты по $13 млн.
Рашисты обстреляли Днепр из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС из района Каспийского моря. Стоимость одной крылатой ракеты составляет $13 млн.
Об этом пишет в телеграмме Управления стратегических коммуникаций ВСУ .
Известно, что украинская ПВО сбила 4 из 6 стратегических крылатых ракет класса "воздух – земля" X-101: "Выпустили из самолетов Ту-95 ТС из района Каспийского моря".
Одна такая ракета стоит $13 млн. Соответственно, наши защитники нанесли ущерб российской армии на $52 млн.
Ведомство опубликовало видео перехвата противовоздушной обороны российской ракеты X-101 над Днепром.
- Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ - три человека погибли.
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