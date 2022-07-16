Об этом пишет в телеграмме Управления стратегических коммуникаций ВСУ .

Известно, что украинская ПВО сбила 4 из 6 стратегических крылатых ракет класса "воздух – земля" X-101: "Выпустили из самолетов Ту-95 ТС из района Каспийского моря".

Одна такая ракета стоит $13 млн. Соответственно, наши защитники нанесли ущерб российской армии на $52 млн.

Ведомство опубликовало видео перехвата противовоздушной обороны российской ракеты X-101 над Днепром.