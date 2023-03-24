По делу Сенниченко ни один коррупционер не пострадал
Им дают несколько лет воровать, потом через несколько месяцев по-тихому уволиться
Знаете, что сейчас самое прикольное в разоблачении коррупционеров? То, что сначала им дают несколько лет воровать, потом через несколько месяцев по-тихому уволиться, а потом несколько дней, чтобы бежать из страны.
Ущерба государству (только обнаруженных!!!) на 500 миллионов гривен. Но деньги эти никто не вернул и никто не сидит
Вот и по делу Сенниченко ни один коррупционер не пострадал. Ущерба государству (только обнаруженных!!!) на 500 миллионов гривен. Но деньги эти никто не вернул и никто не сидит.
А так, конечно, НАБУ, МВД, СБУ, ДБР работают, аж дым идет.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .
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