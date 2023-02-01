По делу о закупке продовольствия для солдат по завышенным ценам объявили три подозрения, - СМИ
Офис генпрокурора объявил подозрения трем фигурантам скандала с закупками продовольствия для солдат по завышенным ценам. Среди них - два топ-чиновника Минобороны
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, подозрения получили экс-замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-заместитель госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко.
По данным источников СМИ, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107796050 грн и обеспечение подразделений Вооруженных Сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.
Подозрение Шаповалова объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных Сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.
Подозрение Терещенко, являющегося заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения государственными средствами в размере 1 340 000 долларов, что стало результатом злоупотреблений и служебных подлогов.
Офис генпрокурора официальной информации пока не дает.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
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