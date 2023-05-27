По делу о штурме Капитолия вынесли приговор еще двум членам организации Oath Keepers
В США еще двое членов организации Oath Keepers приговорены к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Об этом сообщает AP.
Стало известно, что окружной судья Амит Мехта приговорил Джессику Уоткинс к восьми с половиной годам заключения, а Кеннета Гаррельсона к четырем годам.
Присяжные признали Уоткинс и Гаррельсона виновными, в частности, в препятствовании признанию конгрессом победы президента Джо Байдена. Добавляется, что оба подсудимых были оправданы по обвинению в сговоре с целью подстрекательства к мятежу.
Отмечается, что Уоткинс попросила прощения за свои действия. Она осудила насилие со стороны участников беспорядков, напавших на представителей полиции, а также признала, что ее присутствие в Капитолии "вероятно, в определенной степени вдохновило этих людей".
Гаррельсон сказал, что "полностью разрушил свою жизнь".
"Я несу ответственность, и мои неразумные действия принесли огромную боль моей жене и нашим детям", – добавил он.
- 6 января 2021 года сторонники тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.
- 26 мая 2023 года основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Роудса приговорили к 18 годам заключения за участие в штурме Капитолия.
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