Об этом сообщает AP.

Стало известно, что окружной судья Амит Мехта приговорил Джессику Уоткинс к восьми с половиной годам заключения, а Кеннета Гаррельсона к четырем годам.

Присяжные признали Уоткинс и Гаррельсона виновными, в частности, в препятствовании признанию конгрессом победы президента Джо Байдена. Добавляется, что оба подсудимых были оправданы по обвинению в сговоре с целью подстрекательства к мятежу.

Отмечается, что Уоткинс попросила прощения за свои действия. Она осудила насилие со стороны участников беспорядков, напавших на представителей полиции, а также признала, что ее присутствие в Капитолии "вероятно, в определенной степени вдохновило этих людей".

Гаррельсон сказал, что "полностью разрушил свою жизнь".

"Я несу ответственность, и мои неразумные действия принесли огромную боль моей жене и нашим детям", – добавил он.