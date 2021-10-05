По делу хищения около 10 млн грн: правоохранители пришли с обысками на Киевводоканал и Киевтеплоэнерго
Прокуратура пришла с обысками на Киевводоканал и Киевтеплоэнерго по делу о хищении около 10 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, прокуратура проводит обыски в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", частном акционерном обществе "Киевводоканал", Консультативно-диагностическом центре Святошинского района Киева, а также у компаний-подрядчиков.
По данным следствия, в течение 2018-2020 годов между Киевтеплоэнерго, Киевводоканалом и Консультативно-диагностическим центром, коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Святошинского района и частной компанией был заключен ряд догвор на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
Отмечается, что компания-подрядчик при этом отразила в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Так, по предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн грн.
В пресс-службе отметили, что 5 октября 2021 года на основании постановления суда в помещениях вышеназванных коммунальных предприятий и подрядной организации, а также место жительства фигурантов начато обыски для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах уголовных правонарушений.
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