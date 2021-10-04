По делу аварии танкера Delfi объявили подозрение экс-командиру корабля морской охраны
Сообщено о подозрении экс-командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны в небрежном отношении к службе, причинившем существенный вред
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, 16 ноября 2019 года командир корабля, который нес боевое дежурство вблизи Одесского морского порта, зная о нарушениях у танкера Delfi, не задержал его и не конвоировал в порт.
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Пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу без необходимых документов и с меньшей численностью экипажа, чем нужно.
Также было зафиксировано неудовлетворительное состояние судна, что создавало предпосылки угрозе жизни и здоровью членов экипажа и сторонних лиц.
- Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал в акватории Одесского залива.
- 10 сентября 2020 года танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
- Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров в нефтегавань порта Черноморск .
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