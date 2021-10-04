По делу аварии танкера Delfi объявили подозрение экс-командиру корабля морской охраны

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, 16 ноября 2019 года командир корабля, который нес боевое дежурство вблизи Одесского морского порта, зная о нарушениях у танкера Delfi, не задержал его и не конвоировал в порт.



Читайте также: Бывший капитан порта "Южный" получил подозрение по делу об аварии танкера Delfi

Пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу без необходимых документов и с меньшей численностью экипажа, чем нужно.

Также было зафиксировано неудовлетворительное состояние судна, что создавало предпосылки угрозе жизни и здоровью членов экипажа и сторонних лиц.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал в акватории Одесского залива.

10 сентября 2020 года танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.

Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров в нефтегавань порта Черноморск .