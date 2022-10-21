По данным врачей, в Херсоне была вспышка коронавируса, - журналист
Херсон может остаться без врачей из-за насильственного вывоза россиянами - людей пугают проблемы с гуманитарной сферой
Об этом в эфире Еспресо заявил журналист из Херсона Сергей Никитенко.
"Люди взволнованы пропагандой, из всех утюгов звучит, что надо уезжать. Им звонят роботы на телефоны, им приходят эсэмэски. Телевидение, радио – везде на них давят. Люди, которые понимают, что происходит, тоже немного поддаются этой панике. Людей пугают проблемы с продовольствием, гуманитарной сферой, потому что россияне вывозят врачей - пока добровольно", - отметил он.
По его информации, вывоз врачей может быть насильственным.
"Врачи сами говорят, что у них есть такие опасения. Вывезли уже всех врачей, которых привозили из депрессивных регионов России. Идет зима, в Херсоне была небольшая вспышка коронавируса. Достоверно никто не говорит, но врачи говорят, что вспышка была. Люди переживают из-за продовольствия, потому что Херсон будет отрезан с обеих сторон фронтом и Днепром", - подытожил Никитенко.
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