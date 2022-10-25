English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией По данным госзакупок РФ, "Мотор Сич" с 2014 года продала оккупанту авиадеталей на 400 млн грн, - журналист-расследователь Сидоров
Эксклюзив

По данным госзакупок РФ, "Мотор Сич" с 2014 года продала оккупанту авиадеталей на 400 млн грн, - журналист-расследователь Сидоров

25 октября, 2022 вторник
17:26
война с Россией Мотор Сич

Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я просто со вчерашнего вечера сижу на российском сайте государственных закупок, который является аналогом нашего "Прозоро" и считаю, на сколько денег "Мотор Сич" сделала поставки в российские структуры с 2014 года. У меня пока вышла по довоенному курсу сумма на 400 млн грн. Это авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего ВПК. Также это обслуживание техническое, текущий капитальный ремонт на авиачасти ФСБ, авиачасти Росгвардии, на авиаполк Путина", - сказал Сергей Сидоров.

Руководитель "Запорожского центра расследований" отметил, что президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев создал фирму, через которую проводил продажу авиадеталей стране-террористке России.

"Через однодневную фирму в РФ создали совместную фирму, владельцем которой является Богуслаев лично. То есть он через одно звено владеет тремя фирмами, осуществившими тендер в России на 400 млн грн. Из них почти половина – это силовой сегмент", - добавил он.

  • 23 октября в СМИ появилась информация, что в Запорожье задержан экс-директор "Мотор Сич" Богуслаев.
  • СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
  • "Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.
  • 24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
Украина
Россия
Запорожье
коллаборанти
Мотор Сич
Читайте также:
Володимир Путін
Автор Антин Борковский
23 октября, 2022 воскресенье
В Польше, Румынии и Балтийских странах активно готовятся к Третьей мировой войне, – генерал Мусаев
Ігор Романенко
24 октября, 2022 понедельник
"Начинается лучевая болезнь": экс-замначальника Генштаба Романенко объяснил, как устроена и действует "грязная" бомба
Сергій Шойгу
24 октября, 2022 понедельник
В ISW сказали, зачем Шойгу звонил странам НАТО и обвинял Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.63
    Покупка 39.63
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 38.25
    Продажа 39.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 октября
18:04
В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего мальчика, родители которого погибли под обстрелами
18:04
OPINION
Россияне считают истиной не то, что является правдой, а то, как безопаснее
18:02
Общественное подало в ЕСПЧ заявление об обстрелах Россией телебашен
17:52
"Уплачивает налоги, спонсирует войну": актриса Зайцева осудила оставшуюся в России Галину Безрук
17:42
В соединение Воздушных сил ВСУ вошел новый зенитно-ракетный полк
17:42
Эксклюзив
Боями разной интенсивности охвачено почти 20% лесов Украины, предварительная оценка убытков составляет 19,5 млрд грн, - глава Гослесагентства
17:35
Все учебные заведения Киевщины со среды возобновляют очное обучение
17:23
электроэнергиия
Украина может импортировать электроэнергию, но это возможно при определенных условиях, - советник Шмыгаля по энергетике
17:09
Россияне прекратили искать в Интернете о "денацификации" и "демилитаризации", а интересуются словами "отступление" и "ядерный удар"
17:09
Теперь официально: "ведьмак" Генри Кавилл объявил, что возвращается к роли Супермена
17:05
"Мы будем и дальше принимать украинцев, будем предоставлять военное оборудование и будем обучать солдат": спикер Палаты общин Британии Гойл
17:03
Посол в Израиле объяснил медленную помощь Иерусалима Украине "специфическим отношением к собственной безопасности"
16:50
В Херсонской области ВСУ ликвидировали 13 вражеских объектов: склады, танк, джипы и блиндажи с оккупантами
16:44
Алексей Данилов
Крым на 10-15 лет останется без воды в случае подрыва Россией Каховской ГЭС, - Данилов
16:35
Эксклюзив
"У россиян есть команда держать Сватово": главред Defense Express Катков рассказал о фронтовой ситуации в Луганской области
16:33
В течение двух лет в Норвегии ожидают 70 тыс. беженцев из Украины
16:26
Алексей Данилов
Данилов отверг возможность территориальных уступок Путину и сравнил его с Гитлером
16:24
В Норвегии арестовали подозреваемого в шпионаже россиянина, - СМИ
16:20
"Выбираю семью, а не родину": украинская актриса сериала "Слуга народа" Безрук ответила, почему живет в России
16:15
Штайнмайер на Черниговщине прятался в укрытии, где спонтанно пообщался с жителями
16:15
Морпехи показали, как из стрелкового оружия приземлили три дрона-камикадзе армии РФ
16:13
Обзор
ракета ATACMS
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
16:05
OPINION
Североатлантическая дуга. Украинцы за
16:05
СБУ объявила подозрение министру транспорта РФ за поставку в Крым 300 единиц вражеской бронетехники
16:01
WhatsApp
На платформе WhatsApp произошел глобальный сбой по всему миру
15:35
Стефанчук: ожидаю от ПА ОБСЕ более мощных решений по признанию действий РФ терроризмом
15:32
Германия выделит Украине 20 млн евро на резервное оборудование для критической инфраструктуры
15:26
Эксклюзив
Самая большая проблема в Крыму с точки зрения права будет с теми, кто приехал из России после оккупации, – нардеп Кравчук
15:23
Эксклюзив
путлер шойгу
В мире не существует "грязных бомб" – это лишь теория, - политолог Молчанов
15:15
Иранские дроны могут запускать из белорусской части чернобыльской зоны, - Белорусский Гаюн
15:09
зерно
В Украине выросли цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке в среднем на 15%
15:03
Андреа Бочелли приютил пса из Купянска, который от взрывов почти потерял слух
15:00
Наталья Диденко
Дожди, туманы и теплая температура: прогноз на 26 октября от Натальи Диденко
14:42
Данилов посоветовал кадыровцам покинуть Украину и идти воевать за независимость Ичкерии
14:41
Во Франции отмечают необходимость создания объединенного фронта поддержки Украины
14:40
Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьера Британии
14:23
"Если подвергнусь путинскому шантажу в сфере энергетики, проблема не решится", – итальянский премьер Мелони
14:20
Букмекеры дали прогноз на матч "Селтик" – "Шахтер" в Лиге чемпионов
14:20
Россияне обстреляли гражданский автомобиль на Херсонщине, ранен 5-летний ребенок
14:17
"Секс был товаром для влиятельных мужчин": адвокат Вайнштейна заявил, что женщины соглашались на интимные отношения с продюсером ради выгоды
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV