Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я просто со вчерашнего вечера сижу на российском сайте государственных закупок, который является аналогом нашего "Прозоро" и считаю, на сколько денег "Мотор Сич" сделала поставки в российские структуры с 2014 года. У меня пока вышла по довоенному курсу сумма на 400 млн грн. Это авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего ВПК. Также это обслуживание техническое, текущий капитальный ремонт на авиачасти ФСБ, авиачасти Росгвардии, на авиаполк Путина", - сказал Сергей Сидоров.

Руководитель "Запорожского центра расследований" отметил, что президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев создал фирму, через которую проводил продажу авиадеталей стране-террористке России.

"Через однодневную фирму в РФ создали совместную фирму, владельцем которой является Богуслаев лично. То есть он через одно звено владеет тремя фирмами, осуществившими тендер в России на 400 млн грн. Из них почти половина – это силовой сегмент", - добавил он.

23 октября в СМИ появилась информация, что в Запорожье задержан экс-директор "Мотор Сич" Богуслаев.

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.

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