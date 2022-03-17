По Чернигову ударили из артиллерии, среди жертв - гражданин США

Об этом сообщает областная полиция в Facebook.



"Оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США", - говорится в сообщении.



Там отчитываются, что они помогают эвакуировать пострадавших в больницы.



"Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян", - заявили в полиции.

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