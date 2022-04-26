По Азовстали россияне нанесли 35 авиаударов за ночь, пострадали гражданские, - "Азов"
За ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" потерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь
Об этом сообщили в полку "Азов".
"Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем. Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное - от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", - говорится в сообщении.
- Напомним, "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии.
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