По аналогии программы "еПоддержка": заместитель главы ОП предполагает запуск механизма "еСубсидии"

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.



"Будем ее (программу "еПоддержка", - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом, благодаря такой системе, наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "еСубсидию"?" - отметил Шурма.



По его словам, речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.



"Сама "еПоддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - добавил Шурма.

Напомним, в Украине в ближайшее время планируют запустить электронную очередь "еКордон" и систему "еПассажир".