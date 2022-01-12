По аналогии программы "еПоддержка": заместитель главы ОП предполагает запуск механизма "еСубсидии"
Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск механизма "еСубсидия" с выплатами на карту, которые можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "еПоддержка"
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Будем ее (программу "еПоддержка", - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом, благодаря такой системе, наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "еСубсидию"?" - отметил Шурма.
По его словам, речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.
"Сама "еПоддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - добавил Шурма.
- Напомним, в Украине в ближайшее время планируют запустить электронную очередь "еКордон" и систему "еПассажир".
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