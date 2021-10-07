По 9,5 часов в день: в Бельгии обсуждают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Бельгия может перейти на неделю с четырьмя рабочими днями
Об этом заявил представитель Министерства экономики и труда, сообщает ЕП со ссылкой на Politico .
"Идея заключается в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - сказал он.
Большая гибкость может сократить количество рабочих дней в неделю до четырех.
Чтобы получить выходной, работникам придется работать около 9,5 часов в день.
По словам спикера, в правительстве растет консенсус относительно предложения.
"В воскресенье или понедельник будет предоставлено больше ясности относительно предложения", - сказал он.
Рамки рабочей недели будут созданы вместе с представителями промышленности и профсоюзов. После этого план может стать бельгийским законом, процесс может занять полгода.
В правительстве Бельгии уточнили, что не намерены делать четырехдневную рабочую неделю обязательной.
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