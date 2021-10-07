По 9,5 часов в день: в Бельгии обсуждают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Об этом заявил представитель Министерства экономики и труда, сообщает ЕП со ссылкой на Politico .

"Идея заключается в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - сказал он.

Большая гибкость может сократить количество рабочих дней в неделю до четырех.

Чтобы получить выходной, работникам придется работать около 9,5 часов в день.

По словам спикера, в правительстве растет консенсус относительно предложения.



"В воскресенье или понедельник будет предоставлено больше ясности относительно предложения", - сказал он.

Рамки рабочей недели будут созданы вместе с представителями промышленности и профсоюзов. После этого план может стать бельгийским законом, процесс может занять полгода.

В правительстве Бельгии уточнили, что не намерены делать четырехдневную рабочую неделю обязательной.