"По 60 тыс. рублей": российский военный в плену рассказал, сколько Путин платит за войну в Украине. Видео
Российские оккупанты получают зарплату в размере 60 тыс. рублей в месяц за войну на территории Украины
Об этом сообщает официальный Facebook СБУ.
Украинцы смогли захватить в плен российского военного, рассказавшего немало интересных фактов об оккупационной армии агрессора.
Майор убеждает, что вроде бы не знал, куда и зачем их отправляют. Недавно россиянин подписал новый контракт, чтобы заработать немного денег.
За войну против Украины Россия платит 60 тыс. рублей в месяц, по сегодняшнему курсу - $550. Оккупант рассказал, что испытывал страх того, что может не вернуться в семью. Военный РФ убеждает, что он штабной офицер и не собирался убивать украинцев.
Оккупант также отметил хорошее отношение украинцев к нему - "не бьют, не оскорбляют" Россиянин добавил, что ему стыдно и призвал "коллег" не воевать против Украины.
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