По 500 убитых ежедневно: Резников о потерях россиян под Бахмутом

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью изданию La Repubblica.

"На самом деле он уже идет. Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются сумасшедшей тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", - заявил он.

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Также министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.

"Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления", – добавил Резников.