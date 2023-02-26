По 500 убитых ежедневно: Резников о потерях россиян под Бахмутом
Российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе, при этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью изданию La Repubblica.
"На самом деле он уже идет. Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются сумасшедшей тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", - заявил он.
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Также министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.
"Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления", – добавил Резников.
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