Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований разоблачило двух работников Государственного агентства рыбного хозяйства, способствовавших незаконному лову рыбы в акватории реки Дуная в Одесской области. Они "позволяли" рыболовам производить сверхурочные выловы рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Украины, а за это требовали уплаты "дани". Так, за отлов редкой белуги и севрюги "дельцы" получали плату от рыбаков в сумме 50% от стоимости отлова.

Как установило следствие, только один предприниматель за год браконьерства на 6 лодках платил "дельцам" примерно полмиллиона гривен. А разрешение на отлов рыбы в акватории Дуная имеют 20 предпринимателей с более чем 600 лодками.

Задержанным доложено о подозрении в систематическом вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Государственное бюро расследований по подозрению во взяточничестве задержало одного из заместителей начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области

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