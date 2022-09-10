Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В Киевской области разоблачен и задержан исполняющий обязанности начальника районной военной администрации и его советник. Их обвиняют по статье ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды).

Проскочивший вместе с советником наладили схему получения взяток в размере 350 тыс. грн от представителей благотворительных организаций. За эти деньги они обещали внести волонтеров в информационную базу "Шлях", что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.

Задержаны преступники сразу после получения ими на руки 350 тыс. грн.

Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что речь идет об и.о. РВА в Броварах.

По его словам, все правонарушители, независимо от занимаемой должности, должны быть наказаны, в частности, в условиях войны.

"Моя позиция принципиальна – в условиях войны в государстве, независимо от занимаемой должности, все правонарушители должны быть выявлены. Их наказание будет неотвратимым", – прокомментировал Кулеба.

Согласно официальным данным, Броварскую РВА временно возглавляет Проскочило Павел Иванович.

31 августа СБУ сообщила, что разоблачила масштабную коррупционную схему ГСЧС.