По €250 за фальшивый COVID-сертификат: в Киеве задержали продавца-злоумышленника
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу поддельных COVID-сертификатов
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 рождения" , - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.
После чего формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы.
Сообщницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты.
Правоохранители провели обыски по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и в автомобиле задержанного и изъяли: черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другую документацию, подтверждающую противоправную деятельность сообщников.
Сейчас начато уголовное дело по части третьей статьи 358 УК.
Организатору схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Что касается деятельности медицинских работников - решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
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