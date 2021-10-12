По €250 за фальшивый COVID-сертификат: в Киеве задержали продавца-злоумышленника

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 рождения" , - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

После чего формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы.

Сообщницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты.

Правоохранители провели обыски по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и в автомобиле задержанного и изъяли: черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другую документацию, подтверждающую противоправную деятельность сообщников.

Сейчас начато уголовное дело по части третьей статьи 358 УК.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Что касается деятельности медицинских работников - решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

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