Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в telegram-канале ДБР.

"Работники ДБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двум его подчиненным, которые производили "липовые" документы для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы в погонах организовали постоянную схему выдачи фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

ДБР сообщает, что начальник территориального центра самостоятельно подыскивал "клиентов", желавших уехать за пределы Украины, цена "услуги" составляла 2-3 тысячи долларов США.

Известно, что пять клиентов указанных лиц пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования уведомлен о подозрении в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч.). 1 ст.366 УК Украины).

Добавляется, что двум работникам территориального центра сообщено о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.