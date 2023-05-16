По $2–3 тыс. за услугу: в Донецкой области работники ТЦК погорели на выдаче ухилянтам справок на пересечение границы
В Донецкой области ДБР разоблачило работников центра комплектования, которые выдавали ухилянтам фиктивные документы для пересечения государственной границы
Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в telegram-канале ДБР.
"Работники ДБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двум его подчиненным, которые производили "липовые" документы для выезда за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дельцы в погонах организовали постоянную схему выдачи фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.
ДБР сообщает, что начальник территориального центра самостоятельно подыскивал "клиентов", желавших уехать за пределы Украины, цена "услуги" составляла 2-3 тысячи долларов США.
Известно, что пять клиентов указанных лиц пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.
Начальник одного из районных территориальных центров комплектования уведомлен о подозрении в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч.). 1 ст.366 УК Украины).
Добавляется, что двум работникам территориального центра сообщено о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) .
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
- 16 мая сообщалось, что ДБР объявило подозрение в госизмене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в плену во время обороны Мариуполя.
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