По $2 тыс. за человека: одесские пограничники заблокировали международный канал торговли людьми

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Правоохранители установили, что злоумышленник родом из Херсона вербовал украинских моряков, которые имели проблемы с разрешительными документами и находились в затруднительном положении. Вместе с сообщниками за границей он обещал решить "вопросы" об устройстве их на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.



"В конце концов, местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались "туристическими путешествиями" для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве", – говорится в сообщении.



По данным следствия, большинство украинских моряков вместо заработков получили большие сроки заключения в странах ЕС, а большое количество нелегальных мигрантов погибало в Средиземном море.



Организатор схемы получал по $2 тыс. за каждого завербованного.



Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Напомним, 30 сентября СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов и вывезла пять "партий" украинцев за границу.