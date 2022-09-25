Об этом сообщило российское издание "Верстка".

Несколько смоленских педагогов рассказали о том, как организовано их участие в выдаче повесток на войну.

По словам одного из педагогов, в каждой школе для раздачи повесток привлечь 2-3 человека. Перед этим их вызывали на разговор к директору и завучу и объясняли, почему эта миссия важна. Но некоторые учителя все же отказывались. Согласившиеся испугались административных последствий. Сам он не поддерживает военную спецоперацию и повестки не разносил, сообщает издание.

Тем, кто отправился с повестками по домам, выдали удостоверение: "Посредник военного комиссариата Смоленска и Смоленского района Смоленской области выполняет задачи по вручению повесток гражданам".

Сообщается, что большинство из повесток адресованы мужчинам с военно-учетной специальностью №837, №845, №846 - это водители транспортных средств категории С, D и E. Среди мобилизованных - рядовые, сержанты, ефрейторы и прапорщики, начиная с 1974 года и заканчивая 1997-м годами рождения.

По словам одного из собеседников "Верстки", людей по адресам либо не удается обнаружить, либо они уехали, а некоторые пишут отказ от получения повестки. В среднем из 30 повесток вручить удается всего 3, рассказал педагог.

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