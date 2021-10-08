По $ 1500 за услугу: чиновники военного госпиталя требовали взятки с участников ООС за установление инвалидности
СБУ в Киеве разоблачила должностных лиц военного госпиталя, которые требовали взятки с участников АТО/ООС за установление инвалидности
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что должностные лица военного медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида", - говорится в сообщении.
Следствию стало известно о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $ 1500 в зависимости от степени расстройств.
По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более чем 20 млн грн.
Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды.
Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители также провели обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружено денежные средства. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное