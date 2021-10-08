По $ 1500 за услугу: чиновники военного госпиталя требовали взятки с участников ООС за установление инвалидности

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что должностные лица военного медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида", - говорится в сообщении.

Следствию стало известно о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $ 1500 в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более чем 20 млн грн.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также провели обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружено денежные средства. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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