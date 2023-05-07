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"По 15 тыс. за 30 избирателей": нашли во время обыска у кандидата в главы Гагаузии Гуцул, которую напрямую поддерживают из Москвы

7 мая, 2023 воскресенье
17:50
Мир

Сотрудники полиции, Национального антикоррупционного центра (CNA) и антикоррупционные прокуроры провели несколько обысков по делу о подкупе избирателей представителями политической партии "Шор"

Об этом говорится в пресс-релизе Генеральной инспекции полиции Молдовы за 7 мая 2023 года.

Речь идет о выборах башкана (главы) Гагаузской автономии.

"Представители избирательного штаба кандидата от партии "Шор" допустили нарушение избирательного законодательства, а именно: плата за подвоз избирателей на избирательные участки, размещение предвыборных плакатов в неразрешенных местах, а также прием средств, которые, похоже, были получены от организованной преступной группы и не были задекларированы в ЦИК", - говорится в сообщении.

Эти средства, как подозревают молдавские стражи порядка, направлялись на "незаконное вознаграждение активистов, привлеченных к избирательной кампании по выборам башкана Гагаузии", а также на "склонение избирателей голосовать за кандидата от этой партии".

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"Из полученных доказательств было установлено, что за 30 избирателей, проголосовавших за кандидата партии "Шор", каждый активист получил вознаграждение в размере 15 тысяч лей (844 доллара США, - ред.)", - говорят в полиции.

Обыски прошли в домах, автомобилях и офисах в районе Комрата и Вулканешт.

Следственные действия касались 10 человек.

Изъяты бухгалтерские записи, наличные деньги, мобильные телефоны и другие носители информации.

При этом пока никто не был задержан.

Расследованием данного уголовного производства занимается Антикоррупционная прокуратура Молдовы.

Справка

В следующее воскресенье, 14 мая, состоится второй тур выборов башкана Гагаузии.

В него прошли Евгения Гуцул (партия "Шор") и Григорий Узун (Партия социалистов Республики Молдова, ПСРМ).

Оба кандидата считаются пророссийскими , но Гуцул Москва поддерживает больше и сильнее. В частности, подсанкционные российские певцы Николай Басков, Станислав Михайлов и Филипп Киркоров записали посвященную ей общую песню.

  • Заочно осужденный в Молдове банкир Илан Шор, являющийся основателем и главой одноименной партии, скрывается за границей.
  • Семья Шора дружит с семьей спикера Кремля Дмитрия Пескова.
  • Вместо Илана Шора делами его партии руководит его заместитель Марина Таубер. На днях она была задержана в аэропорту Кишинева.
Молдова
пропаганда
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