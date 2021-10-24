По $ 13-15 тыс. с каждого. Киевский вуз переправлял на Запад "студентов" из Африки и Азии

Началось все с того, что в течение июля-августа 2021 года оперативники Черновицкого пограничного отряда разоблачили схему переправки нескольких групп граждан Пакистана через границу Украины в Черновицкой области. По инициативе пограничников было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), рассказывает Еспресо.TV .

Правоохранители установили, что иностранцы приезжали в Украину на обучение с помощью фирм-контрактеров с привлечением должностных лиц одного из вузов Киева.



"Студенты" прибывали в Украину легально. Впоследствии иностранцев, желающих попасть в страны ЕС, перевозили в Черновицкую область для незаконной переправки в Румынию. Следствие установило, что за нелегальный транзит организаторы брали по 13-15 тыс. долларов США с каждого "студента". А свои услуги предлагали выходцам более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии ", - объясняют пограничники.

С санкции суда сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями Департамента миграционной полиции провели ряд обысков. Следственные мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области при силовой поддержке спецназовцев подразделения ТОР.

Обыски проводились по месту жительства и в рабочих кабинетах руководства университета и работников, занимавшихся работой с иностранными студентами.

По результатам обысков правоохранители обнаружили документы иностранцев, квитанции об оплате обучения, черновые записи о денежных расчетах, изъяли приглашение, учетные дела и карточки на студентов, ноутбуки, телефоны и флэш-носители, банковские карты, денежные средства в иностранной валюте и другие документальные материалы, которые будут изучены в ходе досудебного расследования.

Также правоохранители провели обыски в одном из киевских хостелов, где проживали иностранцы- студенты".

В результате следственно-оперативных действий задержали нескольких фигурантов производства. Сейчас трем участникам преступной группировки - двум иностранцам и одному гражданину Украины - уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.



"По предварительным данным, "теневой" доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона американских долларов", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Департамента миграционной полиции Игорь Малахов.





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