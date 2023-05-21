По 12 самолетов за один раз: Игнат считает, что истребители F-16 Украине будут передавать подразделениями
Новейшие западные истребители F-16 Украине будут передаваться подразделениями - сначала могут передать несколько десятков машин
Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона .
"Никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Их будут передавать подразделениями. Авиационные подразделения - это минимум эскадрилья. А в нашем варианте - это 12 плюс самолетов", - сказал он.
Игнат добавил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов: Су-24, Су-25, МиГ-29, Су-27. По словам спикера, все эти типы самолетов может заменить многоцелевой самолет F-16.
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"Несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал он.
- 19 мая президент США Джо Байден заявил , что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
- 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина пока не получила истребители F-16 , поскольку во время контрнаступления решающую роль будут играть другие виды вооружения.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года .
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