Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона .

"Никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Их будут передавать подразделениями. Авиационные подразделения - это минимум эскадрилья. А в нашем варианте - это 12 плюс самолетов", - сказал он.

Игнат добавил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов: Су-24, Су-25, МиГ-29, Су-27. По словам спикера, все эти типы самолетов может заменить многоцелевой самолет F-16.

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"Несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал он.