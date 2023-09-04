По $11 тыс. за фиктивные справки: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации
Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила коррупционную схему уклонения от мобилизации на основании фиктивных документов о здоровье
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Служба безопасности ликвидировала действующую в Киеве коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.
"В результате следствия была разоблачена заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и должностница местного военкомата. По этой схеме должностница медцентра направляла своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонянтов", - говорится в релизе.
По данным спецслужбы, стоимость таких "услуг" составила 11 тыс. долларов с одного "пациента".
"Полученные суммы фигуранты распределяли между собой. Для передачи взяток должностные лица привлекли своего знакомого как посредника", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто СБУ обнаружила большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным.
Чиновникам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины: "совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц"; "препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований"; "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"
Все трое арестованы без права внесения залога. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволяющего мужчинам выезжать за границу.
- Также в Киевской области глава военно-врачебной комиссии подозревается в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе. Она "помогла" уклониться от призыва более 50 человек.
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