По 100 тыс. грн получат 72 украинца, которых Россия незаконно лишила свободы, - МинТОТ
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий постановило выплатить 100 тыс. грн 72 украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией
Об этом сообщает МинТОТ.
"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на своем заседании 16 сентября 2021 года приняла соответствующие решения по 72 украинских граждан", - говорится в сообщении.
Это касается украинцев, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины - с 2014 года и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и / или ее оккупационными режимами.
В частности, 6 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией РФ и / или органами власти РФ украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн каждый.
Также еще 66 украинский, ранее уволенных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. грн каждый.
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