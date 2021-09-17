По 100 тыс. грн получат 72 украинца, которых Россия незаконно лишила свободы, - МинТОТ

Об этом сообщает МинТОТ.



"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на своем заседании 16 сентября 2021 года приняла соответствующие решения по 72 украинских граждан", - говорится в сообщении.



Это касается украинцев, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины - с 2014 года и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и / или ее оккупационными режимами.



В частности, 6 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией РФ и / или органами власти РФ украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн каждый.



Также еще 66 украинский, ранее уволенных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. грн каждый.

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