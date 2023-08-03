Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

За 10 тысяч долларов людям оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Зафиксировано несколько случаев выдачи таких бумажек.

"Самого организатора схемы ГБР задержало при передаче документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил $30 тыс", - отметили в ГБР.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигуранта изъято более $48 тыс. (из них уже $2 тыс. идентифицированы как средства, полученные за "решение вопроса") и €5 тыс.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.