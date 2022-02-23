По 10 гривен с каждого билета: часть денег от проката фильма "Носорог" Сенцова пойдут на помощь украинской армии

Об этом сообщает "Артхаус Трафик".



"С завтрашнего дня 10 гривен с каждого билета мы будем отправлять благотворительному фонду Вернись живым, который помогает ветеранам и военным, участвующим в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября криминальная драма Олега Сенцова "Носорог" победила на Stockholm International Film Festival в Швеции.

Лента "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрала более 3,5 млн грн.

"Носорог" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши.В ленте говорится о мужчине по прозвищу "Носорог", который попадает в криминальный мир в 1990-х годах. Главного героя сыграл Сергей Филимонов.