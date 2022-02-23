По 10 гривен с каждого билета: часть денег от проката фильма "Носорог" Сенцова пойдут на помощь украинской армии
С 24 февраля по 10 гривен с каждого билета на сеансы во всех кинотеатрах страны, где показывают фильм "Носорог" Олега Сенцова, пойдут благотворительному фонду "Вернись живым", который помогает украинской армии
Об этом сообщает "Артхаус Трафик".
"С завтрашнего дня 10 гривен с каждого билета мы будем отправлять благотворительному фонду Вернись живым, который помогает ветеранам и военным, участвующим в боевых действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
"Носорог" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.
Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши.
В ленте говорится о мужчине по прозвищу "Носорог", который попадает в криминальный мир в 1990-х годах. Главного героя сыграл Сергей Филимонов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.18
Покупка 29.18Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 33.05Продажа 34.02
- Актуальное
- Важное