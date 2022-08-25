Плюс почти 140 тыс.: Путин увеличил численность армии РФ до более чем 2 млн человек с 2023 года
Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек
Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 039 758 человек
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на указ президента РФ.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступает в силу 1 января 2023 года. В нем отмечено, что численность военнослужащих в вооруженных силах составит 1 млн 150 тысяч 628, остальные – гражданский персонал.
В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских вооруженных сил – 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные – гражданский персонал.
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