Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 039 758 человек

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на указ президента РФ.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу 1 января 2023 года. В нем отмечено, что численность военнослужащих в вооруженных силах составит 1 млн 150 тысяч 628, остальные – гражданский персонал.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских вооруженных сил – 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные – гражданский персонал.

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