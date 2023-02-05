"Плюнули в лицо украинцам": Легенда хоккея Гашек раскритиковал НХЛ за выход сына сторонника Путина в Матче всех звезд
Чешский голкипер Доминик Гашек назвал появление в Матче всех звезд НХЛ сына российского хоккеиста Александра Овечкина плевком в лицо раненым и погибшим украинским детям
Об этом Гашек написал в Twitter.
Таким образом, он отреагировал на появление во время Матча всех звезд 4-летнего сына российского хоккеиста Александра Овечкина, который принял символическое участие в конкурсе буллитов.
"НХЛ достигла дна! Выпустить сына Овечкина на лед Матча звезд НХЛ – это плюнуть в лицо 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман должны заплатить за этот отвратительный поступок", - написал Гашек.
58-летний чешский голкипер выступал в НХЛ с 1990 по 2008 год и считается одним из лучших в своем амплуа в истории. С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал Национальную хоккейную лигу прогнать российских хоккеистов из США и Канады.
Александр Овечкин неоднократно публично выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.
Гэри Бэтмен является комиссаром НХЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное