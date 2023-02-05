Об этом Гашек написал в Twitter.

Таким образом, он отреагировал на появление во время Матча всех звезд 4-летнего сына российского хоккеиста Александра Овечкина, который принял символическое участие в конкурсе буллитов.

"НХЛ достигла дна! Выпустить сына Овечкина на лед Матча звезд НХЛ – это плюнуть в лицо 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман должны заплатить за этот отвратительный поступок", - написал Гашек.

58-летний чешский голкипер выступал в НХЛ с 1990 по 2008 год и считается одним из лучших в своем амплуа в истории. С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины он призвал Национальную хоккейную лигу прогнать российских хоккеистов из США и Канады.

Александр Овечкин неоднократно публично выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

Гэри Бэтмен является комиссаром НХЛ.