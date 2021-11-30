Плыл в бассейне 10 км, - Усик рассказал, какой была самая трудная тренировка в его жизни
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что однажды проплыл в бассейне 10 км
Об этом сообщает LuckyPunch в Instagram.
По словам Усика, во время подготовки к Олимпиаде-2012 он проплыл в бассейне 10 км.
"Когда мы готовились к Олимпиаде-2012, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться - только плаваешь от борта к борту. Мы плыли 5 часов 3 минуты. Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне это намного легче было бы.
На Олимпиаде-2012 Александр Усик завоевал золотую медаль.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- 27 ноября украинский боксер признался, что в будущем намерен стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
- 29 ноября болгарский боксер Кубрат Пулев заявил, что Александр Усик является выходцем "российской школы бокса" .
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