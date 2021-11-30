Плыл в бассейне 10 км, - Усик рассказал, какой была самая трудная тренировка в его жизни

Об этом сообщает LuckyPunch в Instagram.



По словам Усика, во время подготовки к Олимпиаде-2012 он проплыл в бассейне 10 км.



"Когда мы готовились к Олимпиаде-2012, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться - только плаваешь от борта к борту. Мы плыли 5 часов 3 минуты. Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне это намного легче было бы.



На Олимпиаде-2012 Александр Усик завоевал золотую медаль.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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