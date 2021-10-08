Пловец Романчук заявил об амбициозных планах на Олимпиаду-2024

Об этом сообщает Xsport .

Романчук также признался, что сейчас не думает об Олимпиаде-2024, потому что к ней еще три года.

"Конечно, у меня есть цель выиграть золото. Но как будет складываться жизнь дальше - не знаю. Очень много стартов, очень много молодых спортсменов подрастает. Я об Олимпиаде в Токио начал думать за два месяца, а здесь еще три года до Парижа. Еще очень рано о нем думать. До Парижа у меня достаточно ответственных соревнований. И уже после них будет Париж ", - сказал пловец Михаил Романчук.



На Олимпиаде-2020 Михаил Романчук завоевал серебро в заплыве на 1500 метров и завоевал бронзу в плавании на дистанции 800 метров.

Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

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