Пловец Романчук заявил об амбициозных планах на Олимпиаду-2024
Двукратный призер Олимпиады-2020 Михаил Романчук признался, что у него есть цель выиграть золото на Олимпийских играх в Париже
Об этом сообщает Xsport .
Романчук также признался, что сейчас не думает об Олимпиаде-2024, потому что к ней еще три года.
"Конечно, у меня есть цель выиграть золото. Но как будет складываться жизнь дальше - не знаю. Очень много стартов, очень много молодых спортсменов подрастает. Я об Олимпиаде в Токио начал думать за два месяца, а здесь еще три года до Парижа. Еще очень рано о нем думать. До Парижа у меня достаточно ответственных соревнований. И уже после них будет Париж ", - сказал пловец Михаил Романчук.
На Олимпиаде-2020 Михаил Романчук завоевал серебро в заплыве на 1500 метров и завоевал бронзу в плавании на дистанции 800 метров.
-
Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.24
Покупка 26.24Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное