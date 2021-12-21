Пловец Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира в ОАЭ
Украинец Михаил Романчук стал третьим в заплыве на 1500 м свободным стилем в рамках финала ЧМ по плаванию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в ОАЭ. На дистанции 1500 м украинец Михаил Романчук показал время 14.11,47 минут и занял третье место в финальном заплыве.
Романчук уступил немцу Флориану Велльброку, установившему новый мировой рекорд, а также олимпийскому чемпиону Ахмеду Хафнауи.
На Олимпиаде-2020 Михаил Романчук завоевал серебро в заплыве 1500 метров и бронзу в плавании на дистанции 800 метров.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021
Мужчины. 1500 м свободным стилем
1. Флориан Велльброк (Германия) – 14.06,88 (мировой рекорд)
2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14.10,94
3. Михаил Романчук (Украина) – 14.11,47
- Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
- 19 октября Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в российскую Казань.
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