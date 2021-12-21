Пловец Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира в ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в ОАЭ. На дистанции 1500 м украинец Михаил Романчук показал время 14.11,47 минут и занял третье место в финальном заплыве.



Романчук уступил немцу Флориану Велльброку, установившему новый мировой рекорд, а также олимпийскому чемпиону Ахмеду Хафнауи.



На Олимпиаде-2020 Михаил Романчук завоевал серебро в заплыве 1500 метров и бронзу в плавании на дистанции 800 метров.



Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021



Мужчины. 1500 м свободным стилем



1. Флориан Велльброк (Германия) – 14.06,88 (мировой рекорд)



2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14.10,94



3. Михаил Романчук (Украина) – 14.11,47

Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

19 октября Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в российскую Казань.

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