Пловец Крипак с рекордом выиграл свое пятое золото на Паралимпиаде-2020
Украинский пловец Максим Крипак завоевал золото Паралимпиады-2020 в комплексном плавании на 200 м
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Максим Крипак показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд. Украинец опередил Стефано Раймонди из Италии и Баса Таккена из Нидерландов.
Для Украинской это золото стало уже пяти в Токио. Также он победил на дистанциях 100 м и 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем, 100 м на спине и получил серебро на 50 м вольным стилем.
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 90 медалей - 22 золотых, 43 серебряные и 25 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
Паралимпиада-2020
Комплексное плавание, 200 м
Мужчины. финал
1. Максим Крипак (Украина) - 2,05.68
2. Стефано Раймонди (Италия) - 2,07.68
3. Бас Таккен (Нидерланды) - 2,11.39
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
- 3 сентября украинец Сергей Емельянов завоевал золото в финале Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке.
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