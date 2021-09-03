Пловец Крипак с рекордом выиграл свое пятое золото на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Максим Крипак показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд. Украинец опередил Стефано Раймонди из Италии и Баса Таккена из Нидерландов.



Для Украинской это золото стало уже пяти в Токио. Также он победил на дистанциях 100 м и 400 м вольным стилем, 100 м баттерфляем, 100 м на спине и получил серебро на 50 м вольным стилем.



В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 90 медалей - 22 золотых, 43 серебряные и 25 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.



Паралимпиада-2020



Комплексное плавание, 200 м



Мужчины. финал



1. Максим Крипак (Украина) - 2,05.68



2. Стефано Раймонди (Италия) - 2,07.68



3. Бас Таккен (Нидерланды) - 2,11.39

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