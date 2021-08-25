Пловец Коль принес Украине серебро Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коль выиграл серебро на дистанции 100 м в плавании на спине. Он преодолел дистанцию за 2 мин 28,04 сек, победителю Ияду Шалаби украинец проиграл лишь 0,3 сек.

Бронзу получил итальянец Франческо Баттелла.

Медаль Антона Коля стала для сборной Украины второй на Паралимпиаде в Токио. Также 25 августа бронзу выиграла украинка Евгения Бреус в фехтовании на саблях.

Напомним, 25 августа Евгения Бреус принесла Украине первую бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио.

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