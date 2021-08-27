Пловчиха Стеценко получила третье золото Украины на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Анна Стеценко выиграла финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин на Паралимпиаде-2020. Наша пловчиха показала результат 4.23,92 минуты.



Паралимпиада-2020



Плавание. 400 м вольным стилем. Женщины



1. Анна Стеценко (Украина) - 4.23,92 мин.



2. Карлотта Джилли (Италия) - 4.26,14



3. Катя Дедекинд (Австралия) - 4.35,87



На счету сборной Украины уже 20 медалей и девятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых наград.



По общему количеству медалей Украина - четвертая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb