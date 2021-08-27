Пловчиха Стеценко получила третье золото Украины на Паралимпиаде-2020
Украинская пловчиха Анна Стеценко торжествовала в финале Паралимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка Анна Стеценко выиграла финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин на Паралимпиаде-2020. Наша пловчиха показала результат 4.23,92 минуты.
Паралимпиада-2020
Плавание. 400 м вольным стилем. Женщины
1. Анна Стеценко (Украина) - 4.23,92 мин.
2. Карлотта Джилли (Италия) - 4.26,14
3. Катя Дедекинд (Австралия) - 4.35,87
На счету сборной Украины уже 20 медалей и девятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых наград.
По общему количеству медалей Украина - четвертая.
- 27 августа украинец Владислав Белый стал вторым на соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Токио.
- Украинский пловец Сергей Клипперт выиграл серебряную медаль Паралимпиады-2020.
- Украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020.
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