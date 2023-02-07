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Плов в мультиварке. Рецепт
Плов – традиционное узбекское блюдо. В его состав, как правило, входит баранина. В наши дни плов готовят с любым мясом. Это может быть говядина, свинина или мясо курицы Сегодня мы поделимся рецептом приготовления плова со свининой в мультиварке.
Ингредиенты (ориентировочно на три порции):
- Свиной ошеек (жирный) – ½ кг
- Масло подсолнечное рафинированное – 2 или 3 столовых ложки.
- Приправа к плову – 1,5 столовой ложки
- Одна морковь
- Одна луковица
- Рис шлифованный длиннозернистый – один стакан (250 мл)
- Вода – полтора стакана
- Чеснок – 1 головка
- Соль (по вкусу)
Способ приготовления:
- Нарезаем свинину мелкими кусочками (1 см на 1 см)
- На дно чаши мультиварки наливаем две/три ложки растительного масла.
- Устанавливаем режим "Жара"
- Ждем, пока масло нагреется
- Обжариваем мясо до золотистой румяности с легкой корочкой (до 10 мин.)
- Посыпаем специями
- Добавляем нарезанный кубиками лук
- Помешивая, жарим лук с мясом в том же режиме (до 5 мин. с открытой крышкой)
- Лук становится мягким
- Добавляем очищенную и нарезанную соломкой морковь.
- Продолжаем обжаривать блюдо еще около пяти минут, чтобы морковь смягчилась
- Промываем рис в холодной воде
- Перемешиваем свинину, лук и морковь
- Засыпаем в чашу рис
- Разравниваем его поверхность
- Втыкаем в рис зубчики чеснока по кругу.
- Вливаем (не спешно) полтора стакана воды
- Добавляем соль
- Включаем режим «Плов» или «Каша»
- Выставляем время на сорок минут
- После сигнала о готовности, все еще раз перемешиваем
- Выключаем мультиварку
- Оставляем блюдо "настояться" под крышкой (до 20 мин.)
- Подаем к столу
Приятного аппетита!
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