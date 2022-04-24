Площадь лесных пожаров в Сибири возросла вдвое. Но гасить некому, потому что спасателей бросили воевать против Украины, - Independent

На это сегодня, 24 апреля 2022 года, обратила внимание британская газета Independent, передает Еспресо.TV.



"Лесные пожары в Сибири не гасятся, поскольку российские военные части, обычно борющиеся с ними, были передислоцированы для участия в боевых действиях с Украиной", - отмечает издание.



Огромные пожары становятся все более распространенным в регионе с весны до осени, отмечает Independent.



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"Поскольку они выбрасывают огромное количество углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются основной причиной обеспокоенности изменения климата. Ученые неоднократно заявляли, что (в случае возникновения - ред.) их нужно как можно быстрее гасить", - говорится в материале.



Но в этом году несколько основных мест распространения огня в Сибири остаются без внимания соответствующих служб, "поскольку многие воинские части, отвечающие за их тушение, были направлены на усиление вторжения в Украину".



При этом "Гринпис" в России заявил, что нынешняя площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года".



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"Поскольку самые большие пожары часто нуждаются в военных самолетах, чтобы выявить и проверить отчеты спутников или общин, есть сомнения, что если война будет продолжаться, этим будут заниматься летом", - пояснила исследовательница климата Джессика МакКарти из Университета Майами (Огайо, США).



"Итак, либо пожары будут увеличиваться, либо эти самолеты и личный состав заберут с западного фронта (из Украины – ред.) и вернут в Сибирь", – подытожила она.





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