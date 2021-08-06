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Главная Спорт Плохо, - тренер "Колоса" прокомментировал неожиданный результат матча Лиги конференций

Плохо, - тренер "Колоса" прокомментировал неожиданный результат матча Лиги конференций

6 августа, 2021 пятница
10:26
Спорт Руслан Костишин

Главный тренер Ковалевского "Колоса" Руслан Костышин недоволен результатом матча против "Шахтера" из Караганды в квалификации Лиги конференций

Об этом сообщает "Трибуна".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин считает, что ничья - это плохой результат.

"Ничья - плохой результат. Дома нужно побеждать и делать задел перед гостевым матчем. Счет справедлив. Может, не 0: 0 - "Шахтер" тоже имел много моментов, у нас были возможности. Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда ", - сказал Костышин.

Матч завершился нулевой ничьей. На 76-й минуте защитник Давид Атанасковски получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" в меньшинстве, но "Колос" не сумел воспользоваться преимуществом.

"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.

Ответный матч "Колоса" из Карагандинским "Шахтером" состоится 12 августа.

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Лига Конференций
Колос
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