Плохо, - тренер "Колоса" прокомментировал неожиданный результат матча Лиги конференций
Главный тренер Ковалевского "Колоса" Руслан Костышин недоволен результатом матча против "Шахтера" из Караганды в квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает "Трибуна".
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин считает, что ничья - это плохой результат.
"Ничья - плохой результат. Дома нужно побеждать и делать задел перед гостевым матчем. Счет справедлив. Может, не 0: 0 - "Шахтер" тоже имел много моментов, у нас были возможности. Мы начали очень хорошо, но, когда нас начали продавливать, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда ", - сказал Костышин.
Матч завершился нулевой ничьей. На 76-й минуте защитник Давид Атанасковски получил вторую желтую карточку и оставил "Шахтер" в меньшинстве, но "Колос" не сумел воспользоваться преимуществом.
"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Ответный матч "Колоса" из Карагандинским "Шахтером" состоится 12 августа.
- 5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды.
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