Об этом он написал в facebook .

Кулеба отметил, что такое отношение к украинским воинам недопустимо и что в Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, "если ты украинец и это украинский солдат". По словам Кулебы, воин заслуживает уважения безотносительно любого контекста - политики, социального статуса, культурных, эстетических или ароматических убеждений. Он также привел пример правильного отношения к защитникам в Америке.

"В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: “Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, которые возвращаются домой с войны. Давайте поблагодарим их за службу и поприветствуем аплодисментами". Весь (!) самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным", - пишет он.

Министр иностранных дел выразил благодарность солдату Виктору Ивановичу Якименко и отметил, что проблема не в запахе от воина, а в людях, которым якобы "пахло"

"Именно благодаря им (воинам, – ред.) мы все живем в свободной и независимой Украине. И те, кто случился на его пути в этом поезде и не прошел тест на обыкновенное человеческое достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им. Причем работники УЗ себя повели профессионально. Судя по всему, проблема отнюдь не в них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло". Пахнет не от солдата, а от тех, кто им пренебрегает", пишет Кулеба.

Ранее стало известно , что возвращавшегося с фронта военного на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха".

Позже в Укрзализныце заявили , что проводники поезда непричастны к инциденту с военным.

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